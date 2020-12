Messina: finanziata la demolizione delle “Baracche”

24 Dicembre 2020 14:26

Messina: il Sindaco Cateno De Luca e l’Assessore al Risanamento Salvatore Mondello hanno reso noto l’arrivo di uno speciale finanziamento regionale, erogato per la demolizione di “baracche” insistenti in varie zone della città

Il Sindaco di Messina, Cateno De Luca e l’Assessore al Risanamento Salvatore Mondello hanno reso noto l’arrivo di uno speciale finanziamento regionale, erogato per la demolizione di “baracche” insistenti in varie zone della città. L’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ha infatti stanziato (ex L.R. 10/90) la somma di 2.624.705,9 Euro, per interventi di demolizione e risanamento nelle località di Camaro Sottomontagna, Via delle Mura, Via Macello Vecchio e Annunziata Alta, oltre all’abbattimento dei manufatti presso la Salita Tremonti. “La strategia vincente sul Risanamento portata avanti dall’Amministrazione De Luca, continua a mietere successi – ha dichiarato l’Assessore Mondello – dimostrando con fatti concreti quali debbano essere le modalità di azione e rafforzando la speciale sinergia creata con l’Assessore Falcone, che non possiamo che ringraziare. L’attività di demolizione costituisce il fulcro centrale nel progetto di totale eliminazione delle ‘baracche’ dalla città, non consentendo il proliferare del malcostume dell’occupazione, purtroppo diffuso e dettato spesso dal bisogno, che di fatto ha da sempre impedito di liberare Messina da questa vergognosa piaga. Tali essenziali attività dunque, integrate con l’operatività di A.RIS.ME’, con in testa il Presidente Marcello Scurria ed il CdA Alessia Giorgianni e Giuseppe Aveni, costituiscono un grosso passo avanti nell’iter complessivo del Risanamento, ponendo le basi per un’azione sempre più incisiva, che tende a relegare questo triste fenomeno sociale tra i più lontani ricordi”. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco De Luca, che ha così commentato: “Quando l’azione politica al servizio della comunità porta risultati significativi, come quelli che l’Amministrazione Comunale sta ottenendo giorno dopo giorno, si cancellano fatiche e malumori, per lasciare il posto alla fiducia nel futuro. La nostra città tornerà a risplendere con il nostro impegno, il coraggio di agire anche in situazioni critiche e con la collaborazione dei cittadini, che sono certo faranno la loro parte. Insieme ce la faremo!”

Tipologia intervento €

Interventi di demolizione loc. Salita Tremonti: 947.730,94

Interventi di demolizione e risanamento loc. Camaro Sottomontagna 666.280,43

Interventi di demolizione e risanamento loc. Via delle Mura 213.554,84

Interventi di demolizione e risanamento loc. via Macello Vecchio 352.284,54

Interventi di demolizione e risanamento loc. Annunziata Alta 444.855,15

Totale 2.624.705,9