Messina, De Luca insiste: “via La Paglia oppure passerò il Natale all’Asp”. Il Sindaco incontra il neo commissario all’emergenza Covid

22 Dicembre 2020 10:09

Riunione di vertice tra l’amministrazione del Comune di Messina e il neo commissario all’emergenza Covid

“Non sopporto chi ha la coda di ‘La Paglia’!”, si legge così in un post pubblicato dal Sindaco Cateno De Luca, ormai da giorni imbufalito per i problemi dell’Asp di Messina nell’emergenza Coronavirus. Ieri pomeriggio insieme agli Assessori Musolino, Gallo, Minutoli, Calafiore e al Presidente della MessinaServizi Lombardo, il primo cittadino ha incontrato il neo commissario territoriale Covid per la città siciliana dello Stretto, la Dott.ssa Marzia Grazia Furnari, accompagnata dal Capo di Gabinetto dell’Assessore alla Salute avv. Ferdinando Croce e dal Direttore Sanitario dell’Asp Dott. Bernardo Alagna. L’incontro è stato concordato con “lo scopo di fare chiarezza sulle tante inefficienze nella gestione della emergenza Covid da parte dell’Asp di Messina che abbiamo registrato in questi mesi in cui, con cadenza regolare, ogni venerdì pomeriggio abbiamo chiesto l’aggiornamento sulla gestione dell’emergenza sanitaria”, afferma De Luca.

“Dopo mesi di camuffamenti – continua il Sindaco di Messina – finalmente abbiamo potuto apprezzare la ferma presa di posizione del neo commissario Dott.ssa Furnari che ha confermato che fino ad ora la gestione dell’emergenza Covid è stata affrontata male, con pochissime risorse umane (appena 12 funzionari per la registrazione e trattamento di tutti i dati sanitari della città) e la sostanziale assenza di organizzazione sia nella gestione dei tamponi che nei tracciamenti dei contatti stretti delle persone contagiate”.

Importante tema quello della gestione rifiuti, Cateno De Luca spiega: “un ulteriore importante chiarimento si è registrato in merito alla gestione dei rifiuti, dove l’Asp ha sostanzialmente ammesso di non riuscire a gestire direttamente il ritiro dei rifiuti delle utenze A (cioè rifiuti domestici delle utenze in cui ci sono soggetti contagiati in quarantena domiciliare) e ha chiesto al Comune di farsene carico. La risposta della MessinaServizi è stata chiara e di pronta adesione, ma prima vogliamo ricevere ciò che ancora, dopo 4 mesi dalla pubblicazione dell’Ordinanza 2/rif del 25 settembre, non abbiamo ottenuto: un elenco formale e completo, aggiornato in tempo reale, sia delle utenze categoria A che di quelle A1, che sono i rifiuti prodotti dai soggetti in isolamento domiciliare perché venuti a contatto con soggetti contagiati. Su questo punto, infatti, anche l’Asp ha dovuto ammettere che fino ad oggi al Comune non è mai stato trasmesso un elenco ufficiale, certificato ed aggiornato! E con la salute dei lavoratori della MessinaServizi non si scherza, siamo stati chiari”.

Importante focus anche sulla questione del tracciamento dei contatti stretti dei soggetti positivi nelle scuole: “nulla è cambiato fino ad oggi dal tempo della nostra prima ordinanza, quando la stessa Asp chiese al Sindaco di chiudere le scuole per consentire di completare il tracciamento dei contatti degli alunni e personale scolastico contagiato. Consapevole che il lavoro da organizzare è tanto e riguarda più fronti, la neo Commissaria si è impegnata a presentare un aggiornamento concreto sulle attività che verranno poste in essere per il prossimo 10 gennaio. Noi abbiamo ribadito la nostra piena disponibilità ad una leale e concreta collaborazione nel superiore interesse della salute della comunità messinese, ma abbiamo anche ribadito che non possiamo più accettare improvvisazione e reticenza. Anche su questo punto la neo commissaria Furnari si è impegnata a garantire una comunicazione costante e proficua”.

A margine dell’incontro il Sindaco infine ha spiegato che “pur apprezzando questo rinnovato spirito di collaborazione, non intendo fare marcia indietro sulla richiesta di rimozione del Dg La Paglia. E se non ci saranno novità… passerò il Natale all’ASP!”.