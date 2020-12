Messina, De Luca si scaglia contro Conte: “trascorra il Natale tra le baracche”

7 Dicembre 2020 09:36

“Caro Conte ti aspetto nelle baracche di Messina”, è quanto scrive in una lettera al Premier Conte, il sindaco Cateno De Luca. “Considerato che non potrai andare a sciare credo che il “Natale in baracca” – prosegue– possa rappresentare una valida alternativa alla solita mondanità. Nel frattempo però, dopo le bocciature degli emendamenti dei parlamentari, destina 250 milioni di euro per il risanamento sociale ed ambientale della città di Messina con norme speciali di semplificazione amministrativa. Caro Conte solo tu puoi cancellare questa secolare vergogna delle baracche messinesi proponendo nella legge di stabilità che state esaminando gli opportuni emendamenti. Spero che i deputati ed i senatori di tutto l’arco costituzionale riescano a farmi fissare dal presidente Conte un urgente appuntamento”, conclude.