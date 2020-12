Messina: costituito il circolo di Fratelli d’Italia a Sant’Angelo di Brolo

29 Dicembre 2020 14:55

Si è costituito il circolo territoriale di Fratelli d’Italia a Sant’Angelo di Brolo, nel messinese, con presidente Salvatore Maccora, vice presidente la consigliera comunale Alessandra Ferraro e Tiziana Scalia segretario. Lo annuncia Elvira Amata, capogruppo di FdI all’Ars e co-coordinatore provinciale del partito. “Prosegue la crescita nel territorio di Fratelli d’Italia – commenta Amata – che è sempre più radicata nella nostra provincia, sia nella zona tirrenica che in quella ionica. Siamo un partito che crede ancora nella militanza, che ascolta e porta avanti le istanze che provengono dalla periferia. Oggi mettiamo floride radici anche a Sant’Angelo di Brolo e intorno al circolo la nostra comunità crescerà ancora”. Per Maccora “il circolo aprirà ulteriormente il partito alla società cittadina e sarà un punto di riferimento per la cittadinanza, in particolare giovani, donne, professionisti, intorno a quelli che sono i valori del nostro movimento”.