Messina, controlli dei Carabinieri in città: 13 denunce e 10 persone sanzionate per violazioni della normativa Covid-19

6 Dicembre 2020 10:47

Vari controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina in tutta la città

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, nel corso dell’ultimo week end, hanno svolto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, impiegando personale del Nucleo Radiomobile e delle Compagnie Carabinieri urbane (Messina Centro e Messina Sud) nell’intento di garantire incisivi controlli del rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del contagio del virus covid-19 e prevenire il fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, incrementando la presenza dell’Arma nell’intera città.

Nel corso dell’attività di controllo, i militari dell’Arma hanno proceduto, segnalandoli alla Procura della Repubblica di Messina, nei confronti di:

un 46enne, un 38enne ed un 36enne, che sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G poiché sorpresi nella recidiva di guida senza patente;

un 49enne, un 36 enne ed un 26enne, che sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanza stupefacente poiché alla guida di veicoli in apparente stato psicofisico alterato, hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti presso una struttura sanitaria per verificare se fossero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

un 25enne, un 19enne, un 18enne e un 15enne che sono stati deferiti in stato di libertà alle competenti A.G. per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto trovati in possesso di coltelli o oggetti atti ad offendere;

un 22enne, un 21enne e un 18enne, che sono stati deferiti all’A.G. per molestie poiché diffondevano musica ad alto volume.

I servizi hanno permesso anche di accertare delle violazioni alla normativa prevista per il contenimento della diffusione del virus covid-19, con conseguenti sanzioni amministrative elevate nei confronti di 10 persone che non indossavano la mascherina, nonché di un esercizio commerciale in cui non erano rispettate le disposizioni sul distanziamento interpersonale.

Inoltre, 7 persone, di età compresa tra 19 e 33 anni, sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina, detenute per uso personale, con il sequestro, in totale, di 17 grammi di sostanza stupefacente.

Infine, nel corso dei servizi sono stati controllati complessivamente 158 veicoli e 175 persone e contestate 15 infrazioni al Codice della Strada di cui 6 aventi rilevanza penale e 9 amministrativa, sono stati sequestrati 3 veicoli perché i conducenti circolavano privi di copertura assicurativa e ritirate 3 patenti di guida, in vista della successiva sospensione.