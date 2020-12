Messina: consegnate in adozione dall’Amministrazione comunale due aiuole alla Saccne Rete

28 Dicembre 2020 12:54

“Restyling Natale” verde pubblico: consegnate in adozione dall’Amministrazione comunale due aiuole alla Saccne Rete

Alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e dell’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli si è svolta oggi la cerimonia di consegna di due aiuole, ubicate nella parte bassa di viale Boccetta all’incrocio con la via Vittorio Emanuele II, che il Comune di Messina ha attribuito in adozione alla Saccne Rete s.r.l.. All’iniziativa ha preso parte la dott.ssa Chiara Basile in rappresentanza del presidente della società che opera nel campo della distribuzione carburanti, dott. Gaetano Basile. Proprio per espresso desiderio di quest’ultimo, la ditta Antonio Marchetta ha realizzato i lavori di abbellimento dei due spazi a verde per queste festività natalizie.

“Una simile iniziativa è motivo di orgoglio in quanto testimonia il senso di appartenenza alla propria città – ha evidenziato il Sindaco De Luca – i processi partecipativi di autogestione del patrimonio comunale sono essenziali a creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale”. “Coinvolgere i cittadini nella gestione attiva e valorizzazione di beni comuni – ha proseguito l’Assessore Minutoli – rappresenta una tra le volontà perseguite da questa Amministrazione attraverso progetti e azioni di sensibilizzazione di imprese, enti, associazioni e cittadini per la tutela, la salvaguardia e il decoro del verde pubblico”.