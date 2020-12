Messina: conclusa la consueta raccolta di beneficenza natalizia

23 Dicembre 2020 14:05

Quest’oggi si è conclusa la consueta raccolta di beneficenza natalizia organizzata dall’associazione UNIxME – Uniti Per Messina. I viveri e i doni raccolti in questi giorni di festa da parte dei membri dell’associazione UNIxME, dagli studenti della scuola superiore La Farina e dalla comunità messinese, sono stati consegnati alla chiesa di Sant’Antonio che li distribuirà alle famiglie disagiate e ai bambini meno fortunati in questo periodo di feste. Il Presidente dell’associazione UNIxME Andrea Faraone ringrazia di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla consueta raccolta natalizia di beneficenza organizzata dall’associazione #UNIxME e augura alla città un sereno Natale ed un augurio di un buon anno.