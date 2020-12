24 Dicembre 2020 12:04

Messina: la riflessione di Natale della Cisl. Il segretario generale Antonino Alibrandi: “crediamo di più nella nostra città, uniamoci per lo sviluppo”

Un 2020 difficile, le riflessioni e le opportunità per affrontare la ripartenza dopo il Covid, il Ponte e le infrastrutture necessarie per il territorio, la sinergia e la compartecipazione che manca con la politica. Una chiacchierata con il segretario generale Antonino Alibrandi per tracciare il bilancio dell’anno che sta per terminare e volgere uno sguardo al 2021: “L’augurio per la città di Messina è di credere di più nella nostra città. Uniamoci per lo sviluppo”. In basso il VIDEO completo.