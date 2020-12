Messina “capitale” del recupero crediti: il sindaco De Luca incontra il gruppo FD

30 Dicembre 2020 17:46

Messina, in controtendenza con i licenziamenti post pandemia i vertici Fabio Dell’Edera e Margherita Santisi: “Assumiamo nuovo personale, cerchiamo giovani che vogliono restare, crescere e lavorare nella propria città”

Un affidato globale di 1,2 miliardi di euro con una media di recupero pari al 2.5%, 189 mila anagrafiche con un tasso di trasformazione pari al 3,2%: sono alcuni numeri del “bilancio” annuale del gruppo “FD”. Dati che confermano Messina come “capitale del recupero crediti”, ormai considerata un prezioso riferimento per tutta Italia nell’ambito della gestione del mercato NPL (non performing loans) che in Italia ammonta complessivamente a oltre 324 miliardi. Il traguardo siciliano di “FD”, in rapida crescita in questi ultimi anni grazie a best performance a favore di banche e istituti del Nord, titolari dei crediti, è stato illustrato nei giorni scorsi al sindaco Cateno De Luca, il quale ha voluto conoscere di persona la sede principale dell’azienda, leader nel settore, e i tanti giovani che ci lavorano ogni giorno con sacrificio, determinazione ed entusiasmo, sapendo bene che il comparto dei cosiddetti “crediti deteriorati” può rappresentare un futuro interessante nei prossimi anni. Ad accogliere il primo cittadino, i vertici Fabio Dell’Edera e Margherita Santisi, amministratori unici delle due società, che hanno illustrato la realtà imprenditoriale, i cospicui investimenti esclusivamente concentrati a Messina e soprattutto la “mission” di formare e trasmettere specifiche competenze, grazie a “FD Academy” ai nuovi dipendenti e collaboratori per offrire loro un futuro in città, creando opportunità di crescita e lavoro con esperienze senza essere costretti a fuggire fuori. Nonostante il difficile anno pandemico per il mondo economico e i numerosi lockdown e grazie agli strumenti tecnologici, il gruppo “FD” ha proseguito e migliorato le sue attività, raggiungendo obiettivi e tappe significative: il meeting annuale all’Hotel Villa Diodoro di Taormina, che ha riscosso ampio consenso con esperti a confronto da tutta Italia; l’inaugurazione della nuova sede, nel cuore di Messina in via Nino Bixio, più grande e accogliente; la nascita di “FD NPL Legal” (e il relativo restyling della sede di via Antonio Martino), società di consulenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del recupero crediti NPL. I dottori Dell’Edera e Santisi hanno infine invitato il sindaco a stimolare di più i “nostri ragazzi” che spesso preferiscono l’assistenzialismo statale (dal reddito di cittadinanza ad altri sussidi di vario genere) piuttosto che scommettere su loro stessi, imparare un mestiere che può garantire un florido avvenire: il gruppo “FD”, infatti è alla costante ricerca di nuovo personale e consulenti telefonici, pur disponendo già una consistente phone collection e di una rete domiciliare in tutte le regioni italiane garantendo contratti secondo i migliori standard del settore. In questo periodo cerca anche una figura di Operation Manager – Head of NPL’s collection.