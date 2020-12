Coronavirus a Messina: iniziata la campagna screening per gli studenti, tamponi fino al 6 dicembre

1 Dicembre 2020 11:14

Messina: iniziata stamani la campagna screening del contagio Covid 19 per gli studenti. Test tamponi fino a domenica 6 dicembre

Sono iniziati oggi i test tamponi presso l’area ex Mandalari rivolti allo screening del contagio Covid 19 per gli studenti dell’Istituto Comprensivo della San Francesco di Paola. Sul posto, a disciplinare gli accessi delle automobili in attesa dell’esecuzione del tampone, ci sono le pattuglie della Polizia Municipale che regolano anche la viabilità interna al sito. Sul luogo fin dall’inizio delle attività presenti gli Assessori, alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, all’Emergenza Covid, Dafne Musolino, e alla Pubblica Istruzione, Laura Tringali, il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona Salvatore De Francesco e la Dirigente Scolastica Renata Greco. Intensa e ben organizzata l’attività delle Unità Mediche dell’Asp e dei volontari della Protezione civile che stanno procedendo all’esecuzione dei test tampone. Gli screening della popolazione scolastica, rivolti agli studenti degli Istituti Comprensivi di Messina, proseguiranno tutta la settimana e consentiranno di avere finalmente un quadro aggiornato e chiaro dell’andamento del contagio nella popolazione studentesca della città di Messina. Il calendario degli screening è previsto fino a domenica 6 dicembre; già organizzate le attività fino a giovedì 3 dicembre secondo il seguente cronoprogramma: oggi, martedì 1 dicembre, I.C. San Francesco di Paola, ore 9 prenotati 380 alunni – I.C. Albino Luciani, ore 13 prenotati 190 alunni; domani, mercoledì 2 dicembre, I.C. Santa Margherita, ore 9 prenotati 250 alunni – I.C. Galatti – Cannizzaro, ore 12 prenotati 252 alunni; giovedì 3 dicembre, I.C. Paino Gravitelli, ore 9 prenotati 238 alunni – I.C. Leopardi, ore 11,30 prenotati 102 alunni – I.C. E. Vittorini, ore 13,30 prenotati 148 alunni – I.C. Pascoli Crispi, ore 15 prenotati 199 alunni.