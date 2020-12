20 Dicembre 2020 14:24

Messina: tragedia sfiorata a Savoca, una neonata di quasi un anno è volata da una finestra al secondo piano della sua abitazione

Tragedia sfiorata ieri sera a Savoca, in provincia di Messina, dove una neonata di quasi un anno è volata da una finestra al secondo piano della sua abitazione. La piccola è stata soccorsa dai medici del 118 e trasferita al Pronto soccorso pediatrico del Policlinico “Martino” di Messina. La bimba ha numerose contusioni ed escorazioni ma non sarebbe in pericolo di vita.