Messina: bando assunzioni autisti Atm, lunedì seduta della I commissione consiliare

2 Dicembre 2020 12:19

Il Presidente della I Commissione consiliare Trasporti Libero Gioveni, su richiesta pervenuta da tutte le organizzazioni sindacali, ha convocato per lunedì 7, alle ore 9,30, una seduta per approfondire gli sviluppi dell’ultimo bando per l’assunzione di autisti. Sono stati invitati a partecipare, oltre ad una piccola delegazione di sindacalisti in rappresentanza di tutte le sigle (limitazione dettata delle restrizioni Covid che impongono un contingentamento delle presenze), anche il Presidente di ATM Giuseppe Campagna. “Sarà l’occasione – precisa Gioveni – per approfondire anche le ultimissime decisioni dell’azienda di aprire ai privati in relazione all’affidamento dei servizi di trasporto aggiuntivi e temporanei legati alle norme anti-Covid”.