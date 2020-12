Messina: assegnati a Palazzo Zanca tredici alloggi di Fondo Fucile

17 Dicembre 2020 13:58

Messina: sono stati consegnati stamani altri tredici alloggi ai nuclei familiari di Fondo Fucile in graduatoria

Sono stati consegnati stamani altri tredici alloggi ai nuclei familiari di Fondo Fucile in graduatoria. Un ulteriore step nel travagliato iter del Risanamento, che punta a liberare la città dall’onta delle “baracche”, restituendo dignità ad una parte estremamente disagiata della cittadinanza. “La continua sinergia con A.RIS.ME’ – sottolinea l’Assessore Mondello – porta nuovi risultati, che mostrano come la macchina del Risanamento cittadino non si arresta, anzi accelera verso la meta. L’emozione di questi cittadini è la mia, nonostante queste importanti attività si stiano, per fortuna, ripetendo ciclicamente, ogni volta che si arriva alla consegna delle chiavi è sempre una grande soddisfazione, che carica emotivamente. Il mio ringraziamento va ancora una volta a tutta la compagine di A.RIS.ME’ e a tutti gli Uffici che supportano questa complessa operazione, che rappresenta la scommessa più importante per la comunità. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di concretizzare la promessa di affrancare Messina da una delle pagine più buie della storia della città, continuando a lavorare per restituire una dimensione di normalità, che dovrebbe essere scontata, ma che non lo è affatto”.