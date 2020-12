Messina: 50enne denunciato per maltrattamenti di animali

1 Dicembre 2020 17:08

Pace del Mela (Messina): responsabile di maltrattamento di animali, un 50enne denunciato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Pace del Mela hanno denunciato un 50enne, ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali. A seguito di una chiamata pervenuta al numero unico di emergenza 112 che segnalava un caso di maltrattamento di un animale, i Carabinieri sono intervenuti in località San Leo di Pace del Mela ove hanno accertato che un uomo, poco prima, utilizzando una carabina ad aria compressa, aveva sparato dal balcone della propria abitazione ad un gatto che si trovava sulla via, ferendo ad una zampa, fortunatamente in maniera non grave, l’animale che è riuscito a fuggire. L’uomo, incensurato, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in quanto ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali. In considerazione dei fatti, in via cautelare, i militari dell’Arma hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi e delle munizioni legalmente detenute dal 50enne.