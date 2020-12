Messi raggiunge il record di 643 gol di Pelè: il messaggio di congratulazione di ‘O’Rey’ è bellissimo

20 Dicembre 2020 13:53

Lionel Messi firma 643 gol con la maglia del Barcellona e raggiunge il recor di Pelè con il Santos: il brasiliano si congratula sui social

Nella serata di ieri Lionel Messi ha raggiunto un traguardo storico. La ‘Pulce’ ha segnato il 643° gol con la maglia del Barcellona, l’unica che ha indossato nella sua carriera da professionista, eguagliando il record di Pelè che segnò lo stesso numero di gol con la maglia del Santos. A celebrare l’evento ci ha pensato lo stesso Pelè che con un bellissimo messaggio postato sui social ha omaggiato Lionel Messi spendendo parole davvero emozionanti: “quando il tuo cuore trabocca d’amore, è difficile cambiare il tuo percorso Come te, so cosa vuol dire amare indossare la stessa maglietta ogni giorno. Come te, so che non c’è niente di meglio del posto in cui ci sentiamo a casa. Congratulazioni per il tuo record storico, Lionel. Ma soprattutto complimenti per la tua bellissima carriera al Barcellona. Storie come la nostra, di amare lo stesso club per così tanto tempo, purtroppo saranno sempre più rare nel calcio. Ti ammiro molto”.