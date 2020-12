“Il prossimo anno giocherò con Messi”, Neymar apre un clamoroso scenario di mercato: la ‘Pulce’ verso il PSG?

3 Dicembre 2020 11:59

Neymar convinto di voler giocare insieme a Lionel Messi nella prossima stagione: i due potrebbero vestire la maglia del PSG e non quella del Barcellona

“Quello che voglio di più è giocare di nuovo con Messi. Voglio giocare con lui, gli lascio anche il mio ruolo se vuole, per me non è un problema! L’anno prossimo dobbiamo giocare di nuovo insieme, di sicuro“. Parole che lasciano spazio a pochi dubbi quelle rilasciate da Neymar dopo il successo del PSG sul Manchester United in Champions League. Il fuoriclasse brasiliano è rimasto sempre molto legato al Messi, con i quale ha fatto incetta di trofei ai tempi del Barcellona. Già nel 2019 ‘O’ Ney’ sembrava molto vicino al ritorno in Catalogna, ma la trattativa non è andata in porto.

La prossima estata l’asse Barcellona-Parigi potrebbe tornare caldissimo ma, nonostante i blaugrana vorrebbero fortemente il ritorno di Neymar, potrebbe essere Messi ad accasarsi all’ombra della Tour Eiffel. Dopo la scorsa stagione, terminata con la sconfitta in finale di Champions League infatti, Neymar sembra stare benissimo a Parigi, diversamente da Messi che in estate ha provato a fare qualsiasi cosa in suo potere per andarsene dal Barcellona, venendo trattenuto forzatamente dalla società. In estate la ‘Pulce’ potrà svincolarsi dal club e il PSG è una delle poche squadre in grado di poter far fronte al suo ricco stipendio: il ricongiungimento con l’amico Neymar potrebbe essere questione di mesi!