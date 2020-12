Messenger down: la famosa chat di Facebook non funziona, utenti nel panico

10 Dicembre 2020 12:20

Messenger down: la famosa chat di Facebook non funziona ormai da diverse ore. Gli utenti sperano si risolva nel più breve tempo possibile questo disservizio

Da ormai qualche ora la famosa chat Messenger di Facebook è completamente down. A molti utenti aprendo la chat appare un messaggio di errore di connessione o addirittura i messaggi non vengono proprio inviati e ricevuti. A causa di questo disservizio gli utenti del famoso social sono completamente in panico e questo la dice lunga su come vengono utilizzati i social al giorno d’oggi. Gli utenti al momento sono in un vero e proprio panico e sperano che il disservizio venga risolto nel più breve tempo possibile.