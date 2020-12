Mercato NBA, Luke Kennard rinnova con i Clippers: Montrezl Harrell lancia una frecciatina social [FOTO]

22 Dicembre 2020 12:23

Luke Kennard firma un rinnovo da 64 milioni in 4 anni con i Los Angeles Clippers: Montrezl Harrell affida ai social la sua reazione ironica

Tempo di rinnovi in NBA, qualcuno imprescindibile, molti meritati, altri meno seppur solo agli occhi di chi guarda. Secondo i Los Angeles Clippers, Luke Kennard è un giocatore da 64 milioni di dollari per i prossimi 4 anni, rinnovo di contratto sottoposto al giocatore ex Pistons che ha ovviamente accettato. Una cifra importante da investire nel futuro di un buon talento che però non offre grandi garanzie dal punto di vista fisico. Una scommessa dunque, che i Clippers hanno preferito alla ‘sicurezza’ Montrezl Harrell, centro della passata stagione che ha vinto il premio di sesto uomo dell’anno, ma non ha ottenuto alcun rinnovo decidendo di firmare con i rivali dei Lakers. Harrell ha commentato la notizia del rinnovo di Kennard su Twitter con 4 faccine che piangono dalle risate ed un ‘OK!’ che lascia spazio a poche interpretazioni. Il nuovo centro dei Lakers potrà togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa in campo già a partire dalla opening night che mette in scena il derby di L.A.