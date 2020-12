Mercato NBA – Lakers, arriva la firma di Anthony Davis: cascata di milioni, i dettagli dell’accordo

3 Dicembre 2020 14:14

Mercato NBA, Anthony Davis firma con i Los Angeles Lakers: il ‘Monociglio’ rinnova con un quinquennale da 190 milioni di dollari complessivi

Dopo il rinnovo di LeBron James arrivato nella giornata di ieri, i Los Angeles Lakers blindano un altro pezzo importantissimo del loro presente e del loro futuro. Nelle ultime ore sono stati sistemati i dettagli dell’accordo che legherà per altri 5 anni Anthony Davis alla franchigia gialloviola. Il lungo ex Pelicans, diventato poche settimane fa campione NBA proprio con la franchigia losangelina, guadagnerà 190 milioni complessivi distribuiti per tutta la durata del contratto (una media di 38 milioni a stagione!). L’agente Rich Paul ha sottolineato come nell’ultimo anno di contratto sia presente una early termination option.