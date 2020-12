Mercato NBA, Kyle Kuzma rinnova con i Los Angeles Lakers: cifre e dettagli del contratto

21 Dicembre 2020 11:58

Kyle Kuzma firma un rinnovo di contratto con i Los Angeles Lakers

Mercato NBA, nuovo ‘colpo’ per i Los Angeles Lakers. La franchigia losangelina continua a puntellare il proprio roster in vista dell’imminente inizio di stagione nella quale proverà a confermarsi campione NBA. I Lakers, dopo aver blindato il futuro di LeBron James ed Anthony Davis, le due stelle della squadre dalle quali passeranno le chance di titolo della prossima annata, hanno deciso anche di rinnovare Kyle Kuzma. La giovane ala ha firmato un rinnovo da 40 milioni per 3 anni, con una player option nell’ultima stagione che gli consentirà di uscire dal contratto a 28 anni, nel pieno della maturazione cestistica, per cercare di ottenere un contratto dal valore superiore. I Lakers dimostrano ancora una volta di voler puntare su Kyle Kuzma, unico giovane rimasto dal famoso progetto iniziato qualche anno fa, poi trasformatosi in un pacchetto (Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart) spedito a New Orleans in cambio di Anthony Davis che ha di fatto portato l’anello a L.A. LeBron James, appena venuto a conoscenza della notizia, ha punzecchiato il giovane compagno con un tweet che recita: “KUUUUUZZZZZZZZZZZ!!! Congratulazioni fratello!!! La prossima cena di sicuro la paghi tu! Storie di vino“.