Mercato NBA, Giannis Antetokoumpo ha detto sì! Il greco firma con i Bucks il rinnovo più ricco della storia

15 Dicembre 2020 23:24

Mercato NBA, Giannis Antetokoumpo rinnova con i Milwaukee Bucks: percepirà 228 milioni di dollari in 5 anni, è l’accordo più ricco della storia

Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks si sono detti sì. Il matrimonio era annunciato, seppur rimandato di qualche settimane rispetto alle attese. Il greco ci ha riflettuto, ma complici le difficoltà di altre contender o pseudo tali di mettere in piedi una super trattativa che potesse convincere i Bucks, ha preferito restare. Del resto, rinunciare al contratto più grande della storia, da 228 milioni di dollari in cinque anni (con opzione a suo favore per il quinto anno), che si sommano ai 27.5 previsti per la stagione 2020-2021, sarebbe stato una follia. I Milwaukee Bucks, dal canto loro, lo hanno aspettato con pazienza, hanno messo sul piatto il massimo possibile ed hanno provato a rinforzare il roster con la firma di Jrue Holiday (e quella sfumata di Bogdanovic). Sforzo che ha dato i risultati sperati: Giannis Antetokoumpo è ancora il leader dei Milwaukee Bucks.