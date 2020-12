Melissa Satta e Boateng, si sono lasciati! Il messaggio della showgirl: “Maddox il regalo più bello”

21 Dicembre 2020 14:14

Melissa Satta e Boateng si sono lasciati: la showgirl annuncia la separazione consensuale attraverso un post pubblicato su Instagram

La notizia era nell’aria ormai da diverse settimane, adesso è arrivata l’ufficialità: Melissa Satta e Boateng si sono lasciati definitivamente. La coppia, dopo diversi anni di fidanzamento, si era sposta nel 2016 e lasciata nel 2019. I due avevano provato a ricongiungersi, soprattutto per il bene del figlio Maddox, ma dopo un periodo in cui tutto sembrava andare a gonfie vele, è arrivata la nuova rottura. Questa volta la decisione è definitiva, lo spiega Melissa Satta in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram nel quale parla di separazione consensuale e ringrazia l’ex marito per i 9 anni di relazione e per averle donato il figlio Maddox, il suo regalo più bello: “dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox“.