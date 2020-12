Balo is back! Mario Balotelli impiega 4 minuti per segnare il primo gol all’esordio con il Monza [VIDEO]

30 Dicembre 2020 16:27

Dopo appena 4 minuti di gioco, Mario Balotelli segna all’esordio in Serie B con la maglia del Monza: il suo gol sblocca la gara contro la Salernitana

Balo is back. Un’altra volta. Quante volte abbiamo sentito questa frase sperando fosse la volta buona, l’ennesimo ritorno dopo un’illusione o una delusione che dir si voglia. Mario Balotelli ha impiegato appena 4 minuto per segnare la sua prima rete all’esordio in Serie B con la maglia del Monza. La rete di ‘Super Mario’ ha sbloccato la gara fra il club lombardo e la Salernitana. Il gol è stato propiziato da un assist dalla fascia sinistra di Carlous Augusto che ha tagliato in due la difesa della capolista permettendo a Balotelli un facile tap in sul secondo palo. Al 20′ Balotelli si è visto annullare la doppietta personale per fuorigioco. Se la rete dell’ex bomber di Inter e Milan dovesse portare i 3 punti, il Monza andrebbe a -2 dalla Salernitana rinforzando le ambizioni della società guidata da Silvio Berlusconi che ha voluto puntare sul suo vecchio pallino Balotelli per puntare alla promozione in Serie A.