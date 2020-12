Maradona, il vecchio video sull’eredità e il messaggio a moglie e figlie: “non vi lascerò un centesimo!”

8 Dicembre 2020 11:32

Spunta un vecchio video sull’eredità di Diego Armando Maradona: il ‘Diez’ annuncia che moglie e figlie non vedranno un centesimo

In Argentina continua la battaglia legale per rientrare fra i legittimi eredi al patrimonio di Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino lascia in dote conti in banca, beni immobili, cimeli, contratti pubblicitari e diritti d’immagine dall’immenso valore. I cinque figli riconosciuti da Diego e l’ex moglie Claudia hanno presentato le richieste ufficiali tramite i propri legali, individualmente. L’ultima ex dell’argentino, Rocio Oliva, ha annunciato che farà lo stesso tramite i suoi avvocati. Nelle ultime ore però è riemerso un video girato dallo stesso Maradona nel quale il ‘Pibe de oro’ annuncia che moglie e figlie non vedranno un centesimo: “mi rendo conto che, man mano che si invecchia, gli altri si preoccupano più per cosa lascerai che altro. Ma io no, io non vi lascerò nulla. Tutto ciò che ho guadagnato in vita mia, lo donerò“.