Maradona, la figlia Dalma attacca ancora il legale Morla: “sei un topo immondo, mandi audio di mio padre alla stampa”

9 Dicembre 2020 10:33

Dalma Maradona attacca il legale Matias Morla: l’accusa è di aver fatto arrivare alla stampa audio privati in cui papà Diego scredita le figlie

Dalma Maradona, figlia del ‘Pibe de oro’, continua la sua battaglia a distanza contro il legale Matias Morla. Dopo averlo definito “una merda” nei giorni scorsi, Dalma torna alla carica accusando l’avvocato di mandare alla stampa vecchi audio nei quali Maradona parla male della famiglia (Dalma fa riferimento all’audio nel quale spiegava di non voler andare al suo matrimonio) e delle figlie: “mi hanno chiamato amici giornalisti per rivelarmi che Matias continua a mandargli vecchi audio di mio papà. Se fosse davvero stato suo amico, smetterebbe di esporlo in questo modo. Sei un topo immondo. La tua giustizia sarà sociale. Continua pure a inviare audio, chiedi il sostegno e la difesa dei miserabili come te. Tutti sanno come sono andate le cose. Piuttosto mettici la faccia e rispondimi, codardo. Ma io non mi fermerò“.