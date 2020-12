Maradona, la figlia Dalma attacca il legale Morla: “non puoi essere più merda di così”

7 Dicembre 2020 19:46

Dalma Maradona attacca il legale Matias Morla: su Instagram parole forti e accuse sferzanti contro l’avvocato di papà Diego

Matias Morla, legale di Diego Armando Maradna, si è lamentato con la famiglia del ‘Pibe de oro’ per non avergli concesso di poter essere presente alla veglia del “suo miglior amico”. Dalma Maradona, figlia del ‘Diez’, è stata fortemente infastidita dalle parole dell’avvocato, al punto da sfogarsi con una storia Instagram nella quale risponde a Morla con parole davvero dure: “se tu mi avessi risposto le 200 volte che ti ho chiamato, te l’avrei spiegato perfettamente. Meno male che non sei andato alla veglia, perché la gente presente ti ha gridato ‘assassino’. Ti ho risparmiato una delusione e un turbamento”.

Lo sfogo, intitolato “Non puoi essere più merda”, continua con un riferimento di Dalma ad una causa in corso: “ti abbiamo portato a processo e sembra che finalmente dovrai mostrare la tua faccia. Ci vediamo lì, e se hai domande, me le chiederai faccia a faccia. Spero che sia fatta giustizia e giuro che non mi fermerò finché non accadrà. Ma in ogni caso la tua condanna è sociale… Nessuno può permettersi di criticare mia sorella, tanto meno chiedendosi se siamo figlie di mio padre“.