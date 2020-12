Maradona, parla l’ex avvocato Pisani: “la droga non c’entra nulla con la sua morte. Diego isolato da tutti”

7 Dicembre 2020 20:09

L’ex avvocato di Maradona, Angelo Pisani, commenta l’alone di mistero presente sulla scomparsa del ‘Diez’: il legale esclude l’incidenza della droga

Sulla morte di Diego Armando Maradona aleggia ancora un alone di mistero. Le indagini degli inquirenti si stanno occupando in questi giorni di verificare le posizioni dei medici, Leopoldo Luque in particolare, che avrebbero dovuto vigilare sulle precarie condizioni di salute dell’ex fuoriclasse del Napoli.

In molti hanno tirato in ballo la droga, dalla quale Maradona è stato dipendente per diversi anni, come causa della scomparsa prematura del ‘Pibe de oro’. L’ex avvocato Angelo Pisani si sente però di escludere tale ipotesi. Intervistato a ‘Storie Italiane’ su RAI1, il legale punta piuttosto il dito contro le incurie dei medici:”la droga non c’entra nulla con la morte di Diego. La situazione è molto più chiara di quella che può sembrare. C’è stata negligenza, perciò i medici dovranno assumersi le loro responsabilità. Quando si fanno le dimissioni, se il paziente è in grado di intendere e di volere deve firmare per essere dimesso. Non si dimette un paziente in quelle condizioni. Chi lo dimette si assume la responsabilità del suo stato di salute e della sua degenza. Chi firma si assume la responsabilità. È giusto che ora si indaghi su quello che è successo. La posizione del medico era già molto dubbia. C’è responsabilità anche sull’assistenza: chi viola un principio o regolamento sull’assistenza deve risponderne davanti alla legge”.