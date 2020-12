Manchester City, il portiere Ederson svela: “sono il miglior rigorista della squadra, ma Guardiola non mi sceglie mai”

1 Dicembre 2020 12:14

Il portiere Ederson si ritiene il miglior rigorista del Manchester City: Pep Guardiola però non lo inserisce nelle gerarchie per battere i penalty

I brasiliani hanno spesso un rapporto speciale con il calcio, sembrano quasi avercelo nel DNA. In qualsiasi ruolo degli 11 in campo, la maggior parte delle volte è proprio il calciatore verdeoro ad essere quello dotato di maggior tecnica e qualità nei piedi… anche se di professione fa il portiere! Ederson, estremo difensore del Manchester City, si ritiene ad esempio il miglior rigorista della squadra. Abile palleggiatore, primo regista della squadra e perfetto interprete della ‘salida lavolpiana’ tanto cara a Pep Guardiola, il portiere brasiliano ha anche tirato qualche rigore ai tempi del Rio Ave. Al Manchester City però Guardiola gli ha preferito Aguero, Sterling, Gundogan, Gabriel Jesus e De Bruyne, non proprio cinque calciatori dalla scarsa tecnica : “non tiro le punizioni, ma calcio i rigori. Abbiamo ottimi tiratori di punizione ma ai rigori sono io il migliore. Nonostante questo, però, Guardiola non mi sceglie mai per tirarli“, ha dichiarato Ederson a ‘Mundo Deportivo’. Chissà se in futuro Guardiola cambierà idea…