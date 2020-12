Maltempo Reggio Calabria, disagi anche per i topi in via Ecce Homo: vivaci proteste in sinergia con i cittadini [VIDEO]

3 Dicembre 2020 14:39

Maltempo Reggio Calabria, la forte pioggia crea disagi anche ai topi residenti in via Ecce Homo: le proteste dei roditori si uniscono a quelle dei cittadini

Basta un po’ di acqua e la situazione a Reggio Calabria finisce per complicarsi enormemente. Se poi l’acqua non è ‘un po’, ma è frutto di un vero e proprio acquazzone (gli ultimi aggiornamenti), i disagi creati in città sono alquanto elevati. A provarlo sulla propria pelle sono i cittadini senza distinzioni d’età, sesso o razza… animale. Eh sì perchè ormai i topi possono essere considerati veri e propri cittadini, visto l’irrisolto problema dei cumuli di rifiuti presenti in diverse aree della città che, grazie alla forte pioggia, galleggiano adesso per le strade allagate fungendo da utili boe di salvataggio se qualuno dovesse trovarsi in difficoltà.

Una nostra lettrice ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la presenza di un topo in via Ecce Homo, riprendendone con lo smartphone le difficoltà dovute alla forte pioggia mentre cerca riparo facendo lo slalom fra i mastelli, provando a sfuggire all’acqua che scende copiosamente. Non è da escludere nelle prossime ore una vivace proteste della comunità dei roditori che faranno sentire il loro squittio insieme alla voce di tutti i cittadini che lamentano pesanti disagi al primo temporale di una certa entità.