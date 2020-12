Maltempo Reggio Calabria, il giornalista Parpiglia bacchetta Falcomatà: “ma è così difficile aprire un numero verde?”

4 Dicembre 2020 16:55

“Soluzioni concrete oppure andate porta a porta a salvare chi è in difficoltà”: Parpiglia sta lavorando in queste ore per trovare un ente locale che possa intervenire

Ha chiesto scusa il Sindaco Giuseppe Falcomatà. Con un post pubblicato questa mattina sui social il primo cittadino di Reggio Calabria si è assunto tutte le responsabilità per i danni causati dal maltempo. Non basta però secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, che ieri è stato il primo ad attivarsi per aiutare i reggini in difficoltà. “Farsi trovare impreparati non può essere la risposta – commenta su Instagram il famoso conduttore – . Non può e non deve arrivare dopo 24 ore. Servono soluzioni e apertura immediata di un numero verde per donazioni. Ma è davvero così difficile? O andate porta a porta a salvare chi è in difficoltà”. Parpiglia ha ieri lanciato un appello agli enti locali e anche al Presidente della Reggina Luca Gallo. Ancora oggi in molte zone della città le difficoltà non sono ancora superate: in alcune casa manca la luce, in altre si fa ancora la conta dei danni subiti. Servono azioni concrete, è questo il messaggio.