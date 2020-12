Maltempo Reggio Calabria, il giornalista Parpiglia chiede aiuto di Conte per una città in ginocchio: “sto male, queste sono le strade in cui sono cresciuto”

3 Dicembre 2020 18:26

Diverse stories pubblicate su Instagram per spargere la voce a livello nazionale: violente piogge si sono in queste ore abbattute su Reggio Calabria, la popolazione è in difficoltà

“Vi giuro, mi sento male a distanza. Queste sono le strade dove sono cresciuto. Aiutate la Calabria”, è questo il grido del giornalista Gabriele Parpiglia. Lo scrittore originario di Reggio Calabria, molto presente nelle pagine di gossip e molto conosciuto nel mondo dei vip, sui social ha postato molte foto del violento maltempo che si è abbattuto sulla città. Da Villa San Giovanni a Pellaro, molte zone del Comune e della Provincia reggina sono messe in ginocchio dal maltempo, questo dispiace molto al conduttore televisivo che sui social da diverse ore sta facendo luce sulla situazione. Il suo obiettivo è che se ne parli a livello nazionale, in modo da arrivare se possibile anche alle fonti di Governo, che possono dare un aiuto concreto alla popolazione oggi in difficoltà. In alto le FOTO con gallery di tutte le stories pubblicate su Instagram da Parpiglia.