Maltempo, a Reggio Calabria secondo nubifragio in tre giorni: alberi sradicati dallo scirocco, situazione critica [FOTO E VIDEO]

6 Dicembre 2020 11:57

Maltempo a Reggio Calabria: secondo nubifragio negli ultimi tre giorni, il vento di scirocco a 90km/h ha fatto una strage di alberi in città

Un forte maltempo accompagnato da un impetuoso vento di scirocco sta colpendo la città di Reggio Calabria da ieri sera. Le forti raffiche hanno raggiunto 87km/h e hanno causato una strage di alberi in città: gli agenti della polizia locale e della protezione civile sono impegnati nella messa in sicurezza del territorio, in modo particolare nel piazzale del Ce.Dir. ma anche in altre zone della città. Dalle 11 circa a Reggio Calabria si sta abbattendo un violento temporale, è il secondo nubifragio degli ultimi tre giorni dopo quello che giovedì 3 dicembre.

Forte maltempo a Reggio Calabria, chiusa la Villa Comunale

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria ha disposto la chiusura temporanea della villa comunale comunale per motivi di incolumità pubblica. Ecco l’ORDINANZA.

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: