Maltempo a Reggio Calabria, Minicuci: “ennesimo disastro alla prima pioggia, ma Falcomatà aveva assicurato altro…”

3 Dicembre 2020 16:46

La fitta pioggia che si è abbattuta oggi su Reggio Calabria ha provocato diversi disagi: Minicuci però ricorda che in Consiglio Comunale l’amministrazione aveva assicurato che i lavori di manutenzione erano stati eseguiti

Un violento temporale si è abbattuto in queste ore sulla città di Reggio Calabria. Dalla zona sud a quella nord, in diversi punti le strade si sono completamente allagate arrecando gravi danni e disagi alla popolazione. Un problema che non si verifica per la prima volta e questo infatti ha generato le polemiche di Antonino Minicuci. Il consigliere comunale, ex candidato sindaco alle ultime elezioni, ha bacchettato Giuseppe Falcomatà e la maggioranza per quanto successo: “Falcomatà e la Giunta… fanno acqua da tutte le parti. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, l’amministrazione aveva assicurato di aver provveduto con i lavori che avrebbero impedito l’ennesimo disastro alla prima pioggia. Questa è Reggio Calabria oggi… non servono altre parole. Dispiace constatare ancora una volta come incapacità, presunzione e promesse non mantenute siano alla base dell’operato dell’amministrazione Falcomatà”, uno sfogo avvenuto sui canali social e che sicuramente sarà stato anche quello di molti cittadini, abituati ormai a questo tipo di situazioni.