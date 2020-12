Forte maltempo a Reggio Calabria: grandinata e strade completamente allagate [FOTO LIVE]

3 Dicembre 2020 13:07

Maltempo a Reggio Calabria: fortissima grandinata allaga la città

A causa del violento temporale e della grandinata che si è abbattuto sulla città di Reggio Calabria pochi minuti fa, le strade si sono completamente allagate. La temperatura sta crollando e dai +17°C della notte si è sceso a +10°C, per la prima volta così bassa in questa stagione. Il temporale, accompagnato da tuoni e fulmini particolarmente intensi da provocare forti sbalzi elettrici, si sta caratterizzando per la forte pioggia che sta creando anche pesanti disagi per gli allagamenti in tutta la città come possiamo vedere nelle foto a corredo dell’articolo.

