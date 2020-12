6 Dicembre 2020 14:34

Forte maltempo a Reggio Calabria, chiusi Lungomare e Villa Comunale

A causa del forte maltempo che ha colpito la città di Reggio Calabria da questa mattina, è stata disposta la chiusura del Lungomare e della Villa Comunale in via precauzionale. Il settore protezione civile del Comune di Reggio Calabria, invita la cittadinanza ad uscire di casa solo per necessità evitando di percorrere sottopassi, sostare sotto alberi o cornicioni fino a cessate situazioni di meteo avverse.