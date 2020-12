6 Dicembre 2020 14:38

Maltempo, allerta meteo a Messina: chiuso il porto di Tremestieri, navi per il trasporto pesante sono ancora dirottate ai porti del centro città

E’ caos maltempo nello Stretto ed in particolare a Messina e Provincia. Disagi per quanto riguarda il porto di Tremestieri che è chiuso per i temporali: le navi per il trasporto pesante sono ancora dirottate ai porti del centro città. Questa mattina si è svolto anche un primo sopralluogo dell’autorità di sistema ma il moto ondoso non ha consentito di poter prevedere né quando potrà tornare disponibile né se l’approdo si sia insabbiato.