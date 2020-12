Maltempo a Messina, tirrenica in ginocchio: drammatica alluvione a Barcellona Pozzo di Gotto [FOTO E VIDEO]

6 Dicembre 2020 11:38

Violenta ondata di maltempo in Sicilia, il forte vento di scirocco ha determinato una situazione di grande emergenza nel messinese tirrenico dov’è in atto in questi minuti una vera e propria alluvione. Nell’hinterland tirrenico si sono verificate frane e allagamenti e sono state chiuse numerose strade. Nella frazione di San Basilio, all’interno del territorio comunale di Novara di Sicilia, 5 famiglie sono state evacuate e altri nuclei familiari sono isolati, bloccati all’interno delle loro abitazioni. La Protezione Civile ha chiuso al traffico il ponte che collega Mazzarrà Sant’Andrea a Furnari. Pesanti allagamenti nel centro di Barcellona Pozzo di Gotto.

Maltempo in Sicilia, allagamenti e frane in Sicilia: Eolie isolate

Pioggia e forte vento hanno provocato danni e disagi in Sicilia, da est a ovest: due frane si son verificate nel Palermitano, sulle statali Palermo-Sciacca e Termini Imerese-Caccamo. La prima ha interessato il tratto nei pressi di Ponte Balletto, tra San Cipirello e Camporeale. Numerosi gli allagamenti a Palermo: a Mondello (nella zona di piazza Valdesi, viale Regina Elena e principe di Scalea), a Partanna Mondello, in via Messina Marine (nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla). Chiusa al traffico via Imera. A Messina e provincia strade allagate e frane a Terme Vigliatore, a Basico’, Novara di Sicilia e Tripi. Fermi da ieri pomeriggio i collegamenti con le Eolie a causa del forte vento di Scirocco. Nella citta’ dello Stretto l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura dei cimiteri e delle ville comunali, dato che anche per oggi c’e’ un grado di allerta arancione. Rinviata la campagna di screening Covid-19 per gli studenti, prevista oggi e rimandata a domani. Sempre per il maltempo, a Messina, di nuovo chiuso il porto di Tremestieri. Le navi sono dirottate al porto storico e alla rada San Francesco, di conseguenza i tir attraversano il centro citta’.

Maltempo in Sicilia: due frane nel Palermitano, strade allagate in città

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: