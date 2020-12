7 Dicembre 2020 16:25

Maltempo, Calderone (FI) presenta ddl all’Ars per destinare 5 milioni al comune di Milazzo fortemente danneggiata dalle forti precipitazioni

Appena depositato all’Ars un altro disegno di legge a firma del Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone, con il quale, sempre in riferimento ai danni derivati dagli eventi calamitosi nella notte del 5 e 6 dicembre scorso, si concede un contributo pari a 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020, per le frazioni di Piana, Tono e altre località del comune di Milazzo, fortemente danneggiate dalle forti precipitazioni.