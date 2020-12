Maltempo: forti temporali in atto all’estremo Sud, piogge intense in Sicilia e Reggio Calabria

20 Dicembre 2020 21:21

Maltempo in atto all’estremo Sud: forti piogge tra Calabria e Sicilia, i dati ed i dettagli

Sono in atto forti temporali all’estremo Sud ed in particolare in Calabria e : sarà una notte tempestosa con fenomeni di maltempo diffusi ed intensi.

In Sicilia nelle ultime ore sono caduti 101mm di pioggia ad Acireale, 86mm a Linguaglossa, 72mm ad Acitrezza e Nunziata di Mascali, 71mm a Riposto, 61mm a Pedara, 60mm a Calatabiano, 58mm ad Antillo, 57mm a Nicolosi, 54mm a San Giovanni La Punta, 43mm a Noto, 41mm a Catania, 35mm ad Augusta, 34mm a Lentini, 31mm ad Ispica e Belpasso, 28mm a Fiumedinisi, 25mm a Siracusa e Paternò, 20mm a Modica.

Situazione analoga nella vicina Calabria, con temperature di +14°C sulla costa reggina colpita da forti piogge sulla fascia jonica. Sono caduti 79mm a Monasterace, 62mm a Capo Spartivento, 54mm a Bova, 47mm a Staiti, 40mm a Bova Marina, 31mm a Motta San Giovanni, 30mm a Roccaforte del Greco, 29mm a Stignano, 26mm a Reggio Calabria, 20mm ad Antonimina.