Mafia, arresti in Sicilia: duro colpo agli uomini di Messina Denaro

15 Dicembre 2020 07:13

Blitz nei confronti di soggetti appartenenti a Cosa Nostra, alcuni dei quali particolarmente vicini al boss latitante Matteo Messina Denaro

Blitz della Polizia in Sicilia: sono 13 i provvedimenti di fermo emessi dai magistrati della Dda di Palermo che centinaia di agenti delle squadre mobili di Palermo e Trapani, supportati da quelli del Servizio centrale operativo, stanno eseguendo in queste ore. Venti gli indagati tra i quali anche un sindaco, accusato di corruzione elettorale ed estorsione, e diversi imprenditori.

I provvedimenti sono stati emessi anche nei confronti di soggetti vicini al numero uno di Cosa Nostra, il boss Matteo Messina Denaro.

Le accuse sono, a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione, incendio, furto, favoreggiamento personale e corruzione elettorale, aggravati dal metodo mafioso.

Le manette sono scattate per alcuni imprenditori e per un dirigente di un’azienda pubblica di Trapani. In corso anche perquisizioni nelle campagne per la ricerca di armi.