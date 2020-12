Cestini regalo per Natale, servizio catering a Reggio Calabria e spedizioni in tutta Italia: Macelleria Malara azzera le distanze e allieta le festività [FOTO E VIDEO]

11 Dicembre 2020 09:35

Azienda leader a Reggio Calabria dal 1971, Macelleria Malara garantisce per le festività natalizie dei servizi esclusivi per la propria clientela

Macelleria Malara garanzia a Reggio Calabria nel settore alimentare. Azienda storica per la città, è stata fondata nel 1971 dal padre Paolo e dalla madre Caterina che hanno fatto dell’amore per il lavoro e della tradizione i suoi punti di forza. Passione e dedizione proseguite negli anni dai figli Francesco e Vincenzo, oggi aiutati da tutti i familiari, che hanno reso il locale sempre più grande, innovativo e disponibile nel soddisfare i bisogni di qualsiasi tipologia di clientela. La Macelleria è leader numero uno nella vendita di carni fresche e della migliore qualità: è iscritta infatti al Consorzio Produttori Carne Bovina Pregiata delle Razze Italiana (C.C.B.I.), le cosiddette “5R” (Chianina, Marchigiana, Maremmana, Podolica e Romagnola), che dà significato di sicurezza, trasparenza e rappresenta una garanzia per il consumatore finale sicuro di acquistare prodotti con certificati IGP, gustosi e sicuri.

Tra le carni fresche vengono inoltre trattati l’angus, il cube roll argentino, la picanha, la chianina, la scottona l’italiana e la vitellina. Su richiesta è possibile trovare la carne wagyu (tipo Kobe), il maiale nero di Calabria, l’anatra e la faraona. Disponibile anche il pollo in tutte le versioni (grazie alle collaborazioni con Chicken Friends e Barbecue), insieme al maiale e al vitello, con preparati già pronti da cuocere a partire dalle cotolette, passando agli involtini, i rollé e davvero tanto altro. Una lista infinita di prodotti meravigliosi e prelibati a cui la clientela è invitata, per crederci, a gustare col proprio palato o ad assistere coi propri occhi presso lo store situato al Viale Calabria n° 330.

A Natale affidati alla Macelleria Malara: Gastronomia di alto livello e servizio catering

Macelleria Malara non tratta soltanto carni fresche, ma può contare su una cucina di altissimo livello. Nel reparto di Gastronomia sono disponibili primi e secondi piatti diversi ogni giorno, con le specialità della tradizione calabrese, italiana e anche internazionale realizzate con prodotti freschi e di qualità. Per la clientela è disponibile la modalità d’asporto per avere subito pronte in tavola le migliore delizie realizzate dallo Chef Umberto Di Marco insieme a tutto lo staff qualificato.

Inoltre per le festività natalizie è necessario sottolineare l’importanza del servizio catering: in un periodo in cui i ristoranti sono chiusi e quindi cambiano le usanze a cui siamo abituati, Macelleria Malara si schiera al fianco dei clienti garantendo pranzi o cene (dai primi agli antipasti) già pronti su prenotazione, che sono in grado di arricchire le proprie tavole nel miglior modo e con piatti di alta cucina. Di seguito il VIDEO con le immagini e le parole dello Chef Di Marco che fornisce tutti i dettagli.

Cestini regalo per Natale e spedizioni in tutta Italia: la Salumeria offre prodotti delle migliori marche e super richiesti

Oltre la Macelleria e la Gastronomia, anche la Salumeria è un altro reparto trainante per l’azienda. Sempre disponibili insaccati di tutte le tipologie, dalla produzione locale alle migliori marche del mercato nazionale, oltre a formaggi tra i più pregiati e particolari. Inoltre sono disponibili i salumi Levoni, senza glutine e senza lattosio, perché il buono possa essere una gioia per tutti e per rispondere alle crescenti problematiche legate alle intolleranze e allergie alimentari. In basso il link del VIDEO con il banco e i prodotti esposti.

In occasione del Natale poi c’è anche la possibilità di inserire tutti i magnifici prodotti all’interno dei cestini regalo: questi sono preimpostati o personalizzabili per inserire al loro interno ogni desiderio e fare bella figura con amici e parenti. Il risultato è garantito perché ovviamente possono essere selezionati tanti altri prodotti alimentari che Macelleria Malara mette a disposizione (pasta, vino, champagne, ecc…). Inoltre per raggiungere i parenti che risiedono in altre città, è disponibile il servizio spedizioni in tutta Italia con il corriere Tnt che opera h24 e azzera le distanze in breve tempo.

Da Macelleria Malara anche prodotti tipici del Natale e un servizio a domicilio sicuro ed efficiente

Eccezionalmente per il Natale presso il reparto Salumeria o il banco frigo a libero servizio è possibile trovare salmone selvaggio affumicato del Nord Atlantico (Canada e Isole Faroe). Inoltre in vetrina sono esposti panettoni artigianali di indiscussa qualità e delle più prestigiose marche nazionali. Per aiutare ogni tipo di clientela e venire incontro a tutti è possibile utilizzare il servizio a domicilio, grazie ad un sistema organizzato e super efficiente. Basterà chiamare la Macelleria Malara al numero 0965/56503 oppure inviare un messaggio su Whatsapp al 3791987567, in poche ore il personale provvederà alla consegna in modo sicuro e a norma con le ultime disposizioni di prevenzione e sicurezza. Insomma, bisogna affrettarsi perché il Natale è ormai alle porte. La regola d’oro per ogni reggino è solo una: mangiare bene. Ecco perché affidarsi ai numeri uno del settore, Macelleria Malara offre professionalità e qualità al giusto prezzo.