Ludovica Pagani fidanzata con El Shaarawy? L’incontro hot a Dubai non lascia spazio a dubbi

11 Dicembre 2020 15:57

Ludovica Pagani ha un nuovo amore? L’incontro a Dubai con tanto di baci ed effusioni non lascia spazio ad alcun dubbio

Qualche tempo fa rispondendo ad alcune domande su Instagram, Ludovica Pagani aveva indicato Stephan El Shaarawy come suo calciatore preferito. Probabilmente non intedeva solo per le qualità calcistiche. La sexy influencer infatti sembrerebbe essere legata sentimentalmente all’attaccante della nazionale italiana stando ai gossip riportati da ‘Giornalettismo’. I due si sono dati appuntamento presso il lussuoso albergo ‘Burj Al Arab’ a Dubai, scambiandosi baci e tenere effusioni in pubblico. Già dallo scorso marzo si susseguono i rumor su una relazione fra Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy che, dopo questo incontro, sembrano essere confermati in pieno.