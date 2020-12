Lombardia: sì a vaccinazione gratuita contro il papilloma virus (Hpv)

1 Dicembre 2020 20:38

Milano, 1 dic. (Adnkronos) – In Lombardia ci sarà il vaccino gratuito contro il papilloma virus (HPV) per tutte le 25enni durante il primo pap-test. Lo prevede la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale e presentata da Simona Tironi (Forza Italia).

L’HPV, come ha spiegato la Tironi, è il secondo agente patogeno al mondo responsabile della formazione di tumori cancerogeni. Il tumore alla cervice ogni anno in Europa uccide oltre 25mila donne e la vaccinazione, a cui quest’anno in Lombardia si sottoporranno circa 50mila ragazze, è fondamentale al raggiungimento del venticinquesimo anno di età.

Il documento sollecita “la promozione di adeguate e tempestive azioni informative per sensibilizzare le donne su questo tema e far conoscere loro l’opportunità del vaccino gratuito”.