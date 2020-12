Litiga con la moglie e cammina 450 chilometri per smaltire la rabbia. Da Como viene trovato a Fano: multa di 400 euro per violazione del coprifuoco

1 Dicembre 2020 21:21

Per smaltire la rabbia un uomo, dopo una furiosa litigata con la moglie, ha deciso di fare una passeggiata che però, dalla Lombardia, è terminata nelle Marche: multa di 400 euro per violazione del coprifuoco

Incredibile la storia di un uomo di 48 anni, residente nella provincia di Como, il quale si era allontanato da casa dopo una furiosa lite con la moglie. Come racconta il “Resto del Carlino”, il 48enne aveva camminato per oltre 450 chilometri per smaltire la rabbia della litigata. Rinvenuto dagli agenti di Polizia a bordo di una strada, è stato accompagnato in commissariato per le verifiche del caso e accompagnato in un hotel. Il giorno dopo la moglie, che aveva denunciato la scomparsa del marito, ha raggiunto Fano per incontrare l’uomo ma qui c’è stata la doppia sorpresa: il conto dell’albergo da pagare e una multa di 400 euro per violazione del coprifuoco.