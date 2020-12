Il Lions Club Reggio Calabria Host restituisce bellezza a un angolo centralissimo della città [FOTO]

20 Dicembre 2020 18:06

Il Lions Club Reggio Calabria Host restituisce bellezza a un angolo centralissimo della città nel segno di Corrado Alvaro e del bergamotto

Un angolo di bellezza restituito alla città. L’iniziativa è del Lions Club Reggio Calabria Host che ha provveduto a riqualificare e ad abbellire la villetta “Corrado Alvaro”, un suggestivo affresco di lungomare, a ridosso del Museo Archeologico Nazionale, dedicato alla figura dell’illustre scrittore di San Luca. Un “luogo del cuore” per il Lions del Club Host. Fu, infatti, il Club reggino a far realizzare l’opera nel 1965 dallo scultore Alessandro Monteleone e a donarla alla città di Reggio Calabria. Il monumento è costituito da tre distinti blocchi a forma di cubo, in marmo travertino, sulle cui facciate sono scolpiti personaggi, pensieri e frasi dalle opere, con il busto dello scrittore stesso. Di tale dono si era persa memoria ed il luogo in cui si trovava era stato in parte “dimenticato”. Ora l’area è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione e abbellimento a cui il Lions Club Host presieduto dall’Avv. Giuseppe Strangio ha provveduto proprio alla vigilia delle festività natalizie. “Si tratta di un dono alla città che quest’anno si rinnova proprio attraverso la sistemazione della villetta “Alvaro”. La nostra, tuttavia, non vuole essere una iniziativa episodica” chiarisce Strangio. “Semmai è parte di un percorso di “recupero dell’identità” quale antidoto al pregiudizio negativo che opprime i reggini e i calabresi in generale, alimentato da ignoranza e qualunquismo”. Il Lions Host riparte, quindi, da una traccia dell’identità reggina incarnata non solo dalla figura di Corrado Alvaro, ma anche dal bergamotto di Reggio Calabria, altro simbolo dell’eccellenza reggina nel mondo. Nell’area “Alvaro”, infatti, i Lions hanno messo a dimora un alberello di Bergamotto per celebrare il “Principe mondiale degli agrumi”, come lo definisce il Prof. Pasquale Amato, presidente del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria. “Serve a ricordarci chi siamo e ad annunciarlo ai turisti che visiteranno la villetta “Carrado Alvaro” recandosi al nostro Museo della Magna Grecia”. Un bel biglietto da visita per la città dello Stretto.