Lionel Messi brinda ai 644 gol: una birra Budweiser ad ogni portiere al quale ha segnato una rete in carriera!

23 Dicembre 2020 14:53

Lionel Messi e Budweiser insieme per un’iniziativa particolare:i 644 gol del record diventano 644 birre da inviare ai portieri ai quali la ‘Pulce’ ha segnato in carriera

Dopo aver raggiunto i 643 gol con la maglia del Barcellona, eguagliando il record che Pelè detiene con il Santos, Lionel Messi ha siglato la rete numero 644 con la maglia blaugrana: adesso è lui il solo ed unico calciatore a detenere il primato per il maggior numero di gol segnati con la stessa maglia. Un record celebrato con un bel… brindisi. Il fuoriclasse argentino e Budweiser si sono uniti in una particolare iniziativa: la creazione di 644 bottiglie limited edition che rappresentano i gol di Messi, da regalare ai portieri che hanno subito gol in carriera dalla ‘Pulce’.