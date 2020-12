Ligue 1, tragico incidente allo stadio del Lorient: cade un pezzo dei riflettori, morto un giardiniere

21 Dicembre 2020 11:33

Tragico incidente nello stadio del Lorient: si stacca un pezzo dei riflettori che illuminano la struttura, morto un giardiniere

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella serata di ieri in Francia. Pochi minuti dopo del termine della partita fra Lorient e Rennes, valevole per la Ligue 1, massimo campionato francese, si è staccato un pezzo dei riflettori che illuminano il campo da gioco per la luminoterapia. Una rampa delle grosse lampade presente allo Stade du Moustoir è precipitata travolgendo un giardiniere che curava il manto erboso dello stadio. Secondo ‘Ouest-France’, l’uomo sarebbe stato un 38enne padre di 3 bambini. Il giardiniere, immediatamente soccorso dai pompieri e dallo staff medico, è successivamente deceduto alle 20:00 presso l’Ospedale di Scorff nel quale era stato ricoverano in condizioni critiche. La polizia ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.