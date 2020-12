Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori di Mazara del Vallo sequestrati

17 Dicembre 2020 12:05

Libia, il presidente del consiglio Giuseppe Conte è volato a Bengasi per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo

Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Haftar. La notizia e’ arrivata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, volato a Bengasi insieme con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per il passo conclusivo che porta alla liberazione. La liberazione viene confermata anche dai familiari che attendono a Mazara del Vallo: “Finalmente – dicono – aspettavamo questo regalo di Natale”.

Libia, il sindaco di Trapani: “oggi è un gran giorno”

“Apprendo con immensa soddisfazione della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo. Sara’, nonostante tutto, un bel Natale per la comunita’ Mazarese ed anche per la nostra citta’ che dal mare trae sostentamento per molte famiglie. L’opera del Governo e le sollecitazioni ad esso arrivate da piu’ parti hanno avuto buon esito. Adesso potremo rialzare la bandiera della nostra citta’. Oggi e’ un gran giorno”. Lo dice il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Libia, il vescovo di Mazara: “dopo tre mesi finito l’incubo”

“Siamo felicissimi di questa notizia. E’ tanto piu’ bella quanto inaspettata. Tre mesi vissuti insieme ai familiari ci avevo resi scettici, ma ora l’incubo e’ finito. Aspettiamo di trascorrere queste ore di attesa per riabbracciarli. E’ il piu’ bel regalo di Natale per le famiglie: la gioia e’ tutta loro, ma anche nostra“. Lo ha detto il vescovo di Mazara del Vallo, mons. Domenico Mogavero, sui pescatori siciliani in Libia.

Libia, il legale Matta: “rilascio oramai imminente”

“Siamo a una conclusione positiva. Il rilascio oramai e’ imminente“. E’ quanto afferma l’avvocato Carola Matta, legale di riferimento dell’armatore, in merito al caso dei pescatori trattenuti in Libia. L’avvocato e’ in contatto con un collega libico che ha seguito l’intera pratica.

Libia, Salvini: “questa operazione non è stata portata avanti da parte politica”

“Questa operazione non è stata portata avanti da parte politica, ma da servizi di 007 che vigilano sulla sicurezza del paese“. Così Matteo Salvini, intervenendo in Aula, al Senato, dove si discutono le modifiche ai dl sicurezza, interviene sul tema del possibile imminente rilascio dei pescatori siciliani detenuti in Libia. Poi il leader della Lega spiega come “questo tipo di operazioni si annunciano a pescatori rientrati in Italia“. Il leghista, perde la pazienza per i brusii in Aula, e rivolto ai contestatori, ai banchi della maggioranza, invita “chi non è interessato può pure uscire dall’Aula”. Una stoccata va poi alla comunicazione sul tema della ‘pubblicità’ del viaggio di Conte e Di Maio, in volo per Bengasi: “Non vorrei e spero di essere smentito, ma l’operazione a cui lavora da settimane la nostra intelligence, possa venir rovinata dalla smania di comunicazione, da Rocco Casalino“.

Libia, Renzi: “bellissima notizia, i pescatori potranno passare il Natale in famiglia”

“La liberazione dei pescatori italiani in Libia è una notizia bellissima. Questi connazionali potranno passare il Natale in famiglia. Invito tutte le forze politiche a non fare polemica e gioire insieme, almeno oggi. Viva l’Italia“. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, leader di Italia viva.

Libia, Meloni: “liberati dopo 100 giorni, indecente vantarsi”

“Dopo 106 giorni oggi forse il governo riuscira’ a liberare i nostri pescatori trattenuti in Libia. La Turchia per i suoi ci ha messo 5 giorni. Speriamo che questa vergogna finisca e nessuno abbia l’indecenza di vantarsi di aver liberato i nostri pescatori con 100 giorni di ritardo“. Lo scrive su Twitter la presidente di Fdi Giorgia Meloni.

Libia, la mamma di un pescatore: “rinata dopo tre mesi bui

“Stamattina questa notizia mi ha fatto rinascere dopo tre mesi bui e di disperazione. Non vedo l’ora di riabbracciare mio figlio“. Cosi’ Rosetta Incargiola, mamma di Pietro Marrone, uno dei pescatori siciliani fermati a Bengasi.

Libia, Siracusano (FI): “liberazione pescatori bellissima notizia, abbracciamo nostri connazionali”

“Quella della liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, bloccati in Libia da quasi 110 giorni, è una bellissima notizia, che riempie il cuore di gioia. Finalmente i nostri connazionali potranno tornare a casa e passare con le proprie famiglie e in serenità le prossime festività natalizie. Siamo felici, ma non possiamo celare i ritardi che il governo ha colpevolmente accumulato durante questa delicata crisi diplomatica. Con Forza Italia e con Berlusconi a Palazzo Chigi questa vicenda sarebbe stata positivamente archiviata parecchie settimane fa. Ma questo non è il momento delle polemiche, e dunque abbracciamo i nostri pescatori e li aspettiamo già nelle prossime ore in Italia per festeggiare insieme a loro”. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia.

Libia, Corrao ringrazia Governo Conte

“Oggi è il giorno della felicità per la liberazione dei nostri pescatori detenuti in Libia. Voglio esprimere il mio ringraziamento al governo italiano rappresentato dal primo ministro Giuseppe Conte e dal ministro per gli Affari Esteri Luigi Di Maio. Un plauso alla nostra intelligence per il lavoro delicato che hanno svolto, un abbraccio sincero alle famiglie dei nostri pescatori mazaresi e a tutti gli operatori del comparto”. A dichiararlo è l’europarlamentare siciliano Ignazio Corrao a proposito della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo detenuti in Libia.

Libia, Giammanco: “Liberazione mi riempie di gioia”

“La notizia della liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia mi riempie di gioia. Da parlamentare e da siciliana, ho combattuto per tenere alta l’attenzione sul caso, e’ bello sapere che adesso questi onesti lavoratori torneranno a riabbracciare le loro famiglie”. Così in una nota Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Ci sarà tempo per capire cosa non ha funzionato nell’azione del Governo, perché sono dovuti passare mesi prima della loro liberazione e perché il Presidente Conte abbia sentito l’esigenza di recarsi in prima persona a Bengasi. Ora e’ il momento per rallegrarsi. Mi auguro solo che non si faccia una strumentalizzazione mediatica della vicenda da parte del Premier e del Governo, come è successo nel caso di Silvia Romano, perché sarebbe insopportabile, considerata la lentezza con cui è stato raggiunto il risultato” conclude Giammanco.