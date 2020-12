9 Dicembre 2020 10:55

“Liberi di Scegliere”: siglato un protocollo d’intesa per l’alternanza scuola lavoro tra Biesse e l’istituto Scolastico Don Milani di Gragnano Napoli. La soddisfazione di Bruna Siviglia

Siglato protocollo d’intesa per l’alternanza scuola lavoro su Liberi di Scegliere tra Biesse e l’istituto Scolastico Don Milani di Gragnano Napoli. Il primo esperimento online in Italia sull’alternanza scuola lavoro inerente la legalità e il percorso Educativo Liberi di Scegliere ideato dal Giudice Roberto Di Bella oggi Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania. A darne notizia con orgoglio e soddisfazione la Presidente Biesse Bruna Siviglia: “Grazie di cuore alla Prof.ssa Fernanda Pucillo, alla Prof.ssa Lucia Somma ed al Preside Dott.Francesco Fuschillo che hanno voluto fortemente siglare questa convenzione.L’alternanza scuola lavoro partirà giovedì 10 dicembre ore 16.00 in collegamento olnine con il Don Milani -a dare il benvenuto il Presidente Roberto di Bella-, il Direttore Generale del Film festival del Cinema di Reggio Calabria Michele Geria che ringraziò fortemente per la disponibilità e per la preziosa collaborazione. Gli studenti sotto la direzione di Michele Geria dovranno realizzare un cortometraggio su Liberi di Scegliere, i cortometraggi parteciperanno al film festival del cinema che si svolge ogni anno ai primi di settembre nella nostra citta,il migliore cortometraggio riceverà inoltre una borsa di studio di 500 euro. Biesse da Reggio Calabria entra nelle scuole di tutta Italia per educare i giovani al valore della libertà come scelta fondamentale per cambiare vita,tutto questo è possibile grazie al lavoro svolto in 25 anni di attività presso il Tribunale dei minori di Reggio Calabria dal Giudice Roberto di Bella, il Giudice che ha saputo tendere la mano. Voglio ricordare anche che il Progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere è diventato ormai un percorso nazionale che vede coinvolte tantissime scuole d’Italia, il 15 dicembre saremo a Milano all’istituto scolastico Leonardo da Vinci e poi ancora a Napoli, Monza, Brianza, Sicilia siamo partiti nel 2019 dalla Sala Calipari di Reggio Calabria ed oggi protagonisti in tutta Italia per fire No alla ‘Ndrangheta e ad ogni forma di criminalità organizzata”.