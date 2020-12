LeBron James rinnova con i Lakers: il prossimo contratto sarà insieme al figlio Bronny

2 Dicembre 2020 19:59

LeBron James rinnova con i Los Angeles Lakers fino al 2023: in quell’anno potrà firmare con la squadra che sceglierà il figlio Bronny

A sorpresa LeBron James ha deciso di prolungare il contratto che lo lega ai Los Angeles Lakers. Secondo l’insider NBA di The Athletic, Shams Charania, il numero 23 gialloviola ha rinnovato il proprio accordo con la franchigia fino al 2023, aggiungendo due anni di contratto e 85 milioni. Nel 2023 Bronny James, primogenito di LeBron lascerà il liceo e potrebbe decidere di rendersi eleggibile al Draft nel caso in cui venisse abolita la regola che costringe i giocatori in uscita da liceo a passare un anno al college, in G-League o all’estero prima di entrare nella NBA. In questo modo LeBron James potrà scegliere di firmare, in quello che sarà l’ultimo anno della sua carriera in NBA, di firmare con la squadra che drafterà il figlio al fine di giocare insieme nella stessa squadra.